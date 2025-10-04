Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, 1-7 Ekim Anne Sütü ve Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemi ve emzirmenin faydalarına dikkat çekmek amacıyla ’Anne Sütü İle Besle, Sevgi İle Büyüt’ projesi başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında seminerler, bilgilendirme çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek. Kültür ve Sanat Evleri kursiyerleri ile Aile Destek Merkezlerinden yararlanan kadınların yanı sıra tüm anneler ve anne adayları çalışmalardan faydalanabilecek.

Projenin açılışı dolayısıyla Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda geniş katılımlı bir seminer yapıldı. Seminere katılan kadınlara, Uzm. Dr. Hanife Tezcan anne sütünün özellikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığına katkıları ve doğru emzirme teknikleri konusunda bilgi verdi. Ebe Gülten İlke Hoşhanlı ise doğum sonrası ilk saatlerin önemi, kolostrumun faydaları ve emzirme sürecinde doğru bilinen yanlışlara ilişkin sunum yaptı.

Katılımcılara eğitici broşürler ve kitapçıklar dağıtılırken, programa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dilek Özer, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Arslan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı temsilcileri ile ilçedeki kadın muhtarlar da katıldı.

Yaklaşık bin anne ve anne adayına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında; 0-2 yaş arası çocuğu olan anneler, anne adayları ve aile bireyleri bilgilendirilecek, ayrıca annelere emzirme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik bireysel danışmanlık desteği sağlanacak.