Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe sürdürülebilirliği desteklemek ve çiftçinin ekonomik olarak daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla, 2024’de üreticiyi desteklemeye devam etti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Her yaptığımız proje, bir zincirin halkası gibi bir önceki projeyle bağlantılı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

Mersin’in 13 ilçesinde bölgeye has özelliklere göre destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kıraç ve problemli arazilerde yetiştirilmeye uygun nergis soğanı dağıtımlarını sürdürdü. Torosları saran nergisler kokusuyla vatandaşları cezbederken, kazancıyla da üreticinin yüzünü güldürdü. 2024 yılında 134 üreticiye toplam 197 bin 819 adet nergis soğanı dağıtıldı. Ayrıca 62 üreticiye 59 bin 200 adet lavanta fidesi, 3 bin 280 üreticiye ise 97 bin 749 adet zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Üreticileri meyve yetiştiriciliğine de teşvik ederek ürün desenini çeşitlendirmek, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek amacıyla yeni bir fidan desteğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 249 üreticiye 7 bin 363 adet Trabzon Hurması fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

6 bin 500 dekar alan verimli şekilde sulanmaya başladı

Geçen yıl toplam 100 kilometre sulama borusu desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede 6 bin 500 dekar alanın verimli bir şekilde sulanmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tarsus ve Silifke ilçelerinin çeşitli mahallelerinde 98 üreticiye organik tarım eğitimi vererek, bu üreticilerin organik sertifikasyon almalarına destek oldu. Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi ile yerelde kalkınmayı ve sürdürülebilir olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2024’te yetiştiricilere dağıtılacak 1500 baş hayvanı satın almayıp sahadan toplayarak, yeni yetiştiricilere teslim etti. Kış aylarında hayvanların yem ihtiyacının çözümüne destek olan Büyükşehir Belediyesi, 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram, yüzde 50 hibeli mısır flake yemi dağıtımı yaptı.

Üreticilere makine ve ekipman desteği sağlandı

Büyükşehir Belediyesince kooperatifler ve odalar üzerinden yapılan destekler kapsamında Silifke’ye 1 adet fıstık kabuk soyma, 1 adet nar taneleme, Erdemli’ye 12 adet sisleme, Aydıncık ve Gülnar’a 3 adet badem soyma makinesi teslim edilirken, Mersin’de birçok mahalleye 9 adet ceviz soyma, 5 adet erik boylama, 11 adet üzüm sıkma ve 5 adet zeytin boylama makinesi desteği sağlandı. Kırsalda geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara taşınabilmesi ve imece ruhunun devam ettirilmesi amaçlanarak sürdürülen destek projesi kapsamında ise geçen yıl Mersin’in çeşitli mahallelerine toplamda 150 adet hamur yoğurma makinesi teslim edildi. Akdeniz Ziraat Odası’na ise 1 adet toprak analiz cihazı desteği sağlandı. Ayrıca, Akdeniz Meyve Sineği ile etkin mücadele edebilmek amacıyla Akdeniz, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde 1800 üreticiye 30 bin litre hidrolize protein dağıtımı gerçekleştirildi.

400 yetiştiriciye güneş enerjisi paneli desteği verildi

Konargöçerler için önemli bir destek projesi olan ’Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla hayata geçirilen ’Güneş Paneli Desteği Projesi’, 2024 yılında da çadırları aydınlattı. 150 arı yetiştiricisi ve 250 küçükbaş hayvan yetiştiricisi olmak üzere, 2024 yılında toplam 400 yetiştiriciye güneş enerjisi paneli desteği verildi. Ayrıca konargöçer yörüklerin sulama ihtiyaçlarının daha etkin ve verimli bir şekilde karşılanması amacıyla yüzde 50 katkı payı alınarak yapılan destek kapsamında, 2024 yılında muhtelif ilçelerde Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Birliği’ne kayıtlı toplam 130 yetiştiriciye sulama tankeri desteği sağlandı.

Örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticilere destek

Örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerin üretim kaynaklı sorunlarını en aza indirerek, ürün kalitesini ve üretim miktarını arttırmak amacıyla üreticilere sera ipi dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 3 bin üreticiye toplam 45 bin kilogram sera ipi ve bin üreticiye bin kutu yapışkan tuzak desteği sağladı. Örtü altı sebze üretiminde aşırı kimyasal kullanımının azaltılması amacıyla üreticilere sıvı organik gübre desteği veren Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinde birçok mahallede üretim yapan 2 bin 500 üreticiye toplam 25 bin litre organik gübre desteği sağladı.

Şahutoğlu: "2020’de başlattığımız projede belirlediğimiz hedeflere ulaştığımız bir yıl oldu"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, geçen yıl, üreticileri hem var olan projeleri devam ettirerek, hem de yenilerini ekleyerek desteklediklerin belirtti. Üreticilerin sorunlarına çözüm olan projeler geliştirmek için yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şahutoğlu, "Fide, fidan, soğan destekleriyle başlamıştık. Bunlar içerisinde 2024 yılında Trabzon hurması gibi yeni bir fidan dağıtımında bulunmuştuk. Zeytin, nergis soğanı, pasiflora fidesi dağıttık. Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nin bu sene 5. yılıydı. 2020’de başlattığımız projede belirlediğimiz hedeflere ulaştığımız bir yıl oldu. 2024 yılında 60 yetiştiricimize dağıtmış olduğumuz 1500 hayvanın hepsini, daha önceki yıllarda dağıtmış olduğumuz yetiştiricilerden topladık. B bütçemizden herhangi bir para çıkmadan bunu gerçekleştirdik. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ise mısır flake desteği verdik" dedi.

"Güneş paneliyle konargöçer ailelerin yaşam standartlarını yükselttik"

Makine ekipman desteklerinin devam ettiğini kaydeden Şahutoğlu, 2024 yılında farklı olarak fıstık kabuk soyma makinesi dağıtımında bulunduklarını belirtti. Şahutoğlu, "150 arı yetiştiricimize ve 250 küçükbaş hayvan yetiştiricimize, bu sene de güneş paneli dağıttık. Güneş paneli dağıtarak, en azından konargöçer ailelerin ya da arı yetiştiricilerinin yaşam standartlarını bir nebze de olsa yükseltmiş olduk. Böylelikle kaldıkları çadırlarda ışıkları yandı. Telefonlarını şarj edecekleri ya da televizyonlarını çalıştırabilecekleri imkan sağladık" diye konuştu.

Sulama borusu desteklerini sürdürdüklerini de ifade eden Şahutoğlu, "Böylelikle sulanamayan arazileri, tarıma daha elverişli hale getirdik. Konargöçerler yaylalara çıktığında, suya erişimlerinde problem yaşıyorlardı. Bunu gidermek amacıyla su tankeri dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

"Her yaptığımız proje, bir önceki projeyle bağlantılı"

Mersin’de bölgenin özelliğine göre desteklerde bulunduklarını belirten Şahutoğlu, bunun aynı şekilde devam edeceğini kaydetti. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi mevcut projeleri koruyarak, yeni projelerle üreticileri destekleyeceklerini vurgulayan Şahutoğlu, "Her yaptığımız proje, bir zincirin halkası gibi bir önceki projeyle bağlantılı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. 2025 yılında da üreticilerimizle beraber olacağız" diye konuştu.