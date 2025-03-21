AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Ramazan ayı dolayısıyla Mersin'e gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Adem Aldemir ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Büyükgümüş, teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, önceki dönem milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz, önceki dönem MKYK Üyesi Mustafa Sever, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, meclis üyeleri, mahalle teşkilatları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde, Mersin İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar programında vatandaşlarımızla Gönül Sofrası’nda buluştuk. Gönüllerimiz bir, soframız bir, dualarımız bir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ise iftar programının açılış konuşmasında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları ve ibadetleri kabul eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 23 yıldır her alanda büyüyen ve güçlenen bir Türkiye var. Bundan sonra da daha büyük ve güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek için aziz milletimiz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.