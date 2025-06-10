Antalya Kaleiçi Yat Limanı’ndaki tarihi Mermerli Plajı, tadilat gerekçesiyle kapatıldı. Plaj girişine "Kapalıdır" yazılı uyarı levhası asıldı.

Antalya’nın simge noktalarından biri olan Mermerli Plajı’nda bugün giriş kapısına "Kapalıdır" yazılı tabela yerleştirildi. Tadilat nedeniyle; kapının kapalı tutulduğu, plaj girişinde yer alan umumi tuvaletlerde de tıkanma yaşandığı ve bu nedenle üst tarafın da kullanım dışı bırakıldığı öğrenildi.

Plaj bayramda açılmıştı, yüksek giriş ücreti tartışmaya neden olmuştu

Mermerli Plajı, restorasyon çalışmaları sürerken 30 Mayıs 2025 tarihinde özel bir işletmeye devredilmiş, ardından Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılmıştı. Açılış sonrası kişi başı bin TL’ye varan giriş ücretleri kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Gelişen tepkiler üzerine Antalya Valiliği açıklama yaparak, plajın herkese açık olduğunu ve şezlong kira bedelinin 500 TL olarak uygulanacağını duyurmuştu.

"Antalyalı denize ücretsiz girebilmeli"

Denizden herkesin eşit şekilde faydalanması gerektiğini ifade eden Nurettin D. isimli vatandaş ise, "Kapanmasını istemem tabii ki, Antalyalı denize girebilmeli. Sürekli açıktı, fiyatların artması uygun olmadı bence. Halk için açılmışsa herkes yer alabilmeli. Fiyat konusuna gelirsek, ortalama bir insanın girebileceği bir miktarda olmalı. Çok fazla yüksek de olmamalı, çok düşük de olmamalı" dedi.

Bugün itibarıyla kapısına "Kapalıdır" tabelası asılan Mermerli Plajı’nın yeniden ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz netlik kazanmadı.