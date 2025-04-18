Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 19-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak. Merkezefendi’de oynanacak olan festivalin program akışı belli oldu.

Kültüre ve sanata her zaman katkı sağlayan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar oynadığı yüzlerce oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu da etkinliklerini sürdürüyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun öncülüğünde 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali düzenlenecek.

1 hafta sürecek festivalin program akışı belli oldu

Merkezefendi’de ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde 4 yabancı 7 yerli tiyatro ekibi sahne alacak. Şehirdeki çocukların ve gençlerin tiyatro ile bağ kurmaları sağlamak, katkılarıyla tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, Farklı ülke insanlarını ve kültürlerini Merkezefendi’yle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek festivalde ilk perde 19 Nisan Cumartesi günü Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Macera Ormanı’ isimli tiyatro oyunu ile 15.00 ve 17.30 saatlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda 2 seans oynanacak.

20 Nisan Pazar günü ise 13.00’de Dr. Mustafa - Dr. Şifa Kayabaşı’nın söyleşisi Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda, Uşak Şehir Tiyatrosu ise ‘Hepimiz Biriz’ isimli tiyatro oyunu ile 11.00 ve 14.00 saatlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda 2 seans oynanacak, Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli oyun ile Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda 14.00’te gerçekleştirilecek, T.C. Merkezefendi Belediyesi önünden saat 16.00’da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Trick Trak Tiyatro ‘Kuthi’ isimli tiyatro oyunu Çınar Meydanı’nda saat 17.00’de oynanacak.

21 Nisan Pazartesi günü ise, Menteşe Belediye Tiyatrosu ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 14.00’te oynanacak, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre ‘Bremen Mızıkacıları’ Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda 14.00’te oynanacak ve Tricktrak Tiyatro ‘Kuthi’ oyunu ise Merkez Kütüphane önünde saat 17.00’de oynanacak.

22 Nisan Salı günü ise, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da saat 11.00’de oynanacak, Prof. Dr. Nurhan Tekerek - Dr. Müşerref Göksever’in söyleşisi Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda saat 13.00’te gerçekleştirilecek, Menteşe Belediye Tiyatrosu ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda saat 14.00’te oynanacak, Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli tiyatro oyunu Meska Anfi Park’ta saat 15.00’te oynanacak ve Trick Tiyatro ‘Kuthi’ isimli tiyatro oyunu Adalet Parkı önünde saat 17.00’de oynanacak.

23 Nisan Çarşamba günü ise, Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te oynanacak, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak ve Tricktrak Tiyatrosu ‘Kuthi’ isimli oyun ile Merkezefendi Kültür Merkezi önünde saat 17.00’de oynanacak.

24 Nisan Perşembe günü ise, Assitej Genç Sahne ‘Dünyadaki En Güzel Şey’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 11.00’de oynanacak, Prof. Dr. Tülin Sağlam’ın ve Moderatör Sinan Küçüköz’ün söyleşisi Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda 13.00’te gerçekleştirilecek, Assitej Genç Sahne ‘Dünyadaki En Güzel Şey’ Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak ve Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre ‘Binon Dance Altynsarin’ isimli tiyatro oyunu Sevindik Vadi Park’ta saat 17.00’de oynanacak.

25 Nisan Cuma Günü ise, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ‘Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni’ Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda 11.00’de oynanacak ve Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ‘Hep İyi Ol’ isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak.