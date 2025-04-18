Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşların parkalarda daha temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmesi için bahar temizliği çalışmalarını artırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçedeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışmasına başladı. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve ferah alanlarda vakit geçirebilmesi için 418 parkta hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde 1 milyon 700 bin metrekareyi aşkın yeşil alanda çim biçme, yabani ot temizliği, budama ve bitkisel toprak tesviyesi gibi birçok bakım çalışmasını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Ağaçlandırılmış 749 bin metrekarelik alan da düzenli olarak bakıma alınıyor. Ekipler, park ve bahçelerin yanı sıra diğer kamusal yeşil alanlarda da bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediye ekipleri, 20 kişilik çim biçme ve 20 kişilik kosa personeliyle birlikte, kent sakinlerinin yeşille iç içe, bakımlı alanlarda keyifli vakit geçirmesini sağlamak için yoğun mesai harcıyor.