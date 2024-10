Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri sunan Merkezefendi Halk Et Mağazası’nı hizmete açtı. Başkan Doğan, “Yerel üreticilerimizden aldığımız et ürünlerini hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Denizlili vatandaşlara hizmet veren ‘Merkezefendi Halk Et’ yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Denizli’de bir ilk olan ve Merkezefendi Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu hizmet ile vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşması sağlanıyor.

Hizmet vermeye başlayan Merkezefendi Halk Et Mağazası’nı ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, alışveriş yapan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

“Tüm hemşehrilerimizi şubemize bekliyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Doğan, “Merkezefendi Halk Et Mağazamızın ilk şubesini hizmete aldık. Hemşehrilerimiz, bu mağazamızda kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşacak. Yerel üreticilerimizden aldığımız uygun, kaliteli ve ekonomik et ürünlerini hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçerisinde doğal kooperatif ürünlerinin de yer aldığı mağazamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Merkezefendi Halk Et’te fiyat listesi

‘Merkezefendi Halk Et’te pirzolanın kilosu 650 lira, kaburganın kilosu 500 liraya, külbastının kilosu 600 liraya, kuşbaşının kilosu 480 liraya, dana kıymanın kilosu 350 liraya, dana kuşbaşının kilosu 450 liraya, antrikot-bonfilenin kilosu 700 liraya, ızgara köftenin kilosu 350 liraya ve haşlama kemiğin kilosu ise 350 liraya satılacak.