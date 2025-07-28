3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce gökyüzü tutkunu, ışık kirliliğinden uzak, dünyanın en karanlık ve sessiz noktalarından Topuklu Yaylası’nda 5. kez gözlem yapacak.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Beyağaç Belediyesi, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde gerçekleştirilen Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri 4 etkinliği, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 250’si çocuk olmak üzere bin 500 gökbilim sevdalısının katılımıyla yapılmıştı. Astrofotoğrafçılar tarafından etkinlik alanına kurulan 38 teleskopla, gece derin uzay cisimlerinin resimleri çekilmişti. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nin 2025 yılı programı 31 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Ekinliğin bu yıl da binlerce gökyüzü meraklısını buluşturması bekleniyor.

"Bu yıl 5 bini aşkın katılımcı bekliyoruz"

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise Topuklu Yaylası’nın gökyüzü gözlemleri için Türkiye’nin en uygun alanlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Pütün, "Yıldızlara dokunmak için bu yıl da Topuklu Yaylası’nda buluşuyoruz. Gökyüzünün ihtişamını keşfetmek, unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz. Topuklu Yaylası, Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olarak belirlenmek üzere. Gökyüzü görseli ile ilgilenen kişilerin aradığı her şey var. Topuklu Yaylası’nın ’Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı’ statüsü alabilmesi için merkezi ABD’de bulunan Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi (IDA) ile süreci başarıyla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu organizasyona bu yıl 5 binin üzerinde gökyüzü meraklısını ağırlamayı bekliyoruz. Bin 600 metre rakıma sahip, ışık kirliliğinden uzak Topuklu Yaylası, gözlem için son derece elverişli. Çadır ve karavan alanları, sıcak duş, tuvalet ve ulaşım kolaylığı gibi imkanlarımız hazır" dedi.

Çocuklar da unutulmadı

Etkinlik süresince alanında uzman isimlerce seminer ve söyleşilerin düzenleneceğini belirten Pütün, "Çocuklara özel atölyeler ve eğlenceli yarışmalar yapılacak. Tüm katılımcılar teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyebilecek. Topuklu Yaylası’nın uluslararası karanlık gökyüzü parkı olması için de çalışmalarımız sürüyor. Başta Prof. Dr. Ethem Derman olmak üzere Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, ADM Enerji, Kalebey Eylem Grubu ve AstroBilgi Grubu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Hem bilim, hem de eğlence

Fizik-Astronomi Kitap Yazımı Komisyon Başkanı Tahsin Demirciler etkinlik boyunca yapılacak atölye ve sunum çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’ne herkesi davet etti. Demirciler, "Uzaya, astronomiye, doğaya meraklı tüm katılımcılarımızı bu özel etkinliğimize bekliyoruz. Çadırınızı alın gelin. Bu etkinliğimizde hem bilim hem de eğlence anlamında bol bol etkinlik yer alacak" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Fizik-Astronomi Kitap Yazımı Komisyon Başkanı Tahsin Demirciler, akademisyenler ve davetliler katıldı.