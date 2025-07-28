Çivril’in tarihi camilerinden Sofu Camiinde inceleme yapan Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, caminin tarihi dokusuna korunması için çalışma restorasyon çalışmasının başlatılacağını belirtti.

Çivril’in ilk yerleşim yerlerinden olan Habibi Acem türbesi çevresinde Müslümanlara ait ilk ibadethane olan Sofu cami, aslına dönecek. 1956 yılında duvarları sıvanan ve ek bölümler yapılan caminin olduğu alan ve camide inceleme yapan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı 1800 yılların sonuna tarihlenen Sofu Cami için yenileme çalışması yapılacak. Çivril’in tarihi camileri arasında yer alan camide inceleme yapan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, Çivril İlçe Müftü Vekili Ahmet Köylü ve Çarşı mahalle muhtarı Himmet Aksoy’dan bilgi aldı. Yapımında devşirme malzeme kullanılan caminin 1950’li yıllara kadar aslına uygun hizmet verdiğini belirten muhtar Himmet Aksoy, caminin Çivril’in tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Caminin Çivril’in ilk yerleşim yerinde yapılan ilk ibadethanelerden olduğunun altını çizen muhtar Aksoy, "Bugün mezarlık olarak kullanılan ama halk arasında Höyük olarak tabir edilen bölge, Çivril’in ilk yerleşim yeri. Buraya gelen Türk ve Müslümanlar Habibi Acem türbesi etrafında yerleşmeye başlayınca cami inşa edilmiş. 1950 li yıllara kadar cami kara örtü dediğimiz orijinal halindeydi. O yıllarda halk hem minare yaptı hem de caminin duvar ve çatısını yeniledi. O yıllarda caminin etrafından alim zatların ve ileri gelenlerin mezarları da vardı. Tadilatta birçoğu kayboldu. Son yıllarda da ısıtma sistemleri kurulurken caminin duvarlarına ciddi zarar verildi. Cami Hamam önü camisi gibi aslına dönerse tarihi bir değer olarak Çivril tarihine katkısı olur" dedi.

Caminin koruma altında olduğunu belirten Müftü Vekili Ahmet Köylü’de "Caminin tarihi geçmişi var bölgedeki en eski ibadethanelerden birisi ve koruma altında. Yapılacak düzenleme ile tarihi dokusu ortaya çıkarılabilir" dedi.

Çivril’in Yunan askerleri tarafından işgal edildiği 01 Nisan 1921 tarihinde Yunan birliklerinin bir süre konakladığı cami, zaferin ardından halkın toplandığı yer olarak da tarihteki yerini aldı.