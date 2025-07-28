Denizli’de motosikletiyle seyir halindeyken kamyonetle çarpışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Annaç (21), plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile seyir halindeyken, kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mert Annaç ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Annaç’ı ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mert Annaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Annaç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Mert Annaç’ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenilirken vefat haberi ise sevenlerini yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.