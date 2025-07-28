Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ projesi kapsamında Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 42 yaşındaki Bayram Akcaoğlu 1,5 ayın sonunda 11 kilo vererek 126 kilodan 115 kiloya düştü.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fazla kiloluluk ve obezite ile mücadelede konusunda farkındalık oluşturulması, vatandaşların sağlıklı kilo aralığını öğrenmesi ve ölçüm sonuçlarına göre ihtiyacı olanların sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlanması amacıyla ’İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası başlatılmıştı. Denizli’de kampanya kapsamında Merkez ve ilçelerdeki kent meydanları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ve camiler gibi vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ölçüm stantları kurulup farkındalığın artırılması hedeflenerek ölçümler yapıldı. 42 yaşındaki Bayram Akcaoğlu da açılan stantlarda ölçüm yaptırdıktan sonra sağlık çalışanlarının yönlendirmesiyle Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi Obezite Birimine başvurdu. Birimde Diyetisyen Emine Ayvaz tarafından takibi yapılan Akcaoğlu, 45 günde 11 kilo verdi.

"Kiloya bağlı sağlık sorunlarım da vardı"

Fazla kilolarına bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları oluştuğunu ifade eden Bayram Akcaoğlu, "Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında sağlık çalışanları tarafından açılan stantta vücut kitle indeksim ölçülmüştü. Fazla kilolu çıktığım için beni hemen Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yönlendirdiler. Diyetisyen Emine Ayvaz ile tanıştım. Şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi kiloya bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Diyetisyenimizle birlikte bana uygun diyet programı oluşturduk. İlk başlarda zorlandım. Kilo vermeye başladıkça nefes almam, yürüyüşüm de rahatladı. 45 günde 11 kilo verdim. İnşallah ideal kiloma düşünce yeniden doğmuş gibi olacağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"defimiz Bayram beyi ideal kilosu olan 80’e düşürmek"

Bayram Akcaoğlu’nun düzenli beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktivite ile birlikte 45 günde 11 kilo verdiğini belirten Diyetisyen Emine Ayvaz, "Sağlık Bakanlığımızın İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa projesi kapsamında ilimizde kurulan ölçüm noktalarında kilosunu ölçtüren Bayram Bey, bize yönlendirildi. Kan tahlillerinden sonra hayat tarzına, hastalıklarına, yaşam şekline uygun bir diyet programı hazırladık. 11 kilogram veren danışanımızın bunun 8 kilogramını yağdan vermesi bizi ayrıca mutlu etti. Hedefimiz Bayram beyi ideal kilosu olan 80’e düşürmek. Biz İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa projesi kapsamında her vatandaşın kendi vücudunu bilmesi, tanıması ve ideal kilosunu öğrenmesini istiyoruz ve bu yüzden vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.