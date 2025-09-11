Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, açtığı pastacılık kursu ile kadınlar, gençler ve meslek edinmek isteyen yurttaşlara yeni bir istihdam kapısı açıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Halkkent MERCEK’te hayata geçirdiği kurs, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile mezun olarak evde üretim yapıp gelir elde edebiliyor, kendi iş yerlerini açabiliyor ya da profesyonel mutfaklarda istihdam imkanı bulabiliyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursların özellikle kadın ve gençlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Pastacılık kursumuz kısa sürede yoğun talep aldı. Kursiyerlerimiz eğitim sonunda bu mesleği profesyonel olarak icra edebilecek seviyeye geliyor. Sertifikalarıyla iş bulmaları kolaylaşıyor, isterlerse kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Ücretsiz olan kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

MERCEK’te Pasta Şefi olarak görev yapan eğitmen Canan Barışoğlu da kursiyerlerin büyük bir heyecanla eğitim aldığını ifade ederek, "Kursiyerlerimiz, kurs sonunda pasta şefi olabilecek düzeye gelecekler. MEB onaylı sertifika sayesinde iş yeri açma ya da istihdamda önemli bir avantaj elde edecekler" diye konuştu.

Kursiyerlerden Volkan Sor, hayalinin aşçılık olduğunu söyleyerek Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurs sayesinde kariyerine yön verdiğini ifade etti. Ev hanımı Fidan Köse ise kursun tüm malzeme ve ekipmanlarının belediye tarafından karşılanmasının kendisi için büyük kolaylık sağladığını belirterek, ileride kendi pasta dükkanını açmayı hedeflediğini kaydetti.

Pastacılık kursuna katılan diğer kursiyerler de hem meslek edinme hem de ev ekonomisine katkıda bulunma fırsatı sunduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.