Mersin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (MERCEK), verdiği mesleki eğitimlerle vatandaşlara yeni iş kapıları açmayı sürdürüyor. MERCEK'te aldığı yapay çiçekçilik eğitimiyle kendini geliştiren 19 yaşındaki Gökçe Tamara Güngör, yaklaşık 5 aylık eğitimin ardından kendi işletmesini açarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK kurs merkezleri, kursiyerlerin meslek edinmesine katkı sunarken yeni başarı hikayelerini de ortaya çıkarıyor. Açılan yapay çiçekçilik kursuna katılan 19 yaşındaki Gökçe Tamara Güngör, aldığı eğitimle hem meslek sahibi oldu hem de kendi iş yerini açarak üretime katıldı.

MERCEK'te aldığı eğitimin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Güngör, kurs sürecinde yapay çiçek sanatını öğrendiğini ifade etti. Yaklaşık 5 ay boyunca kursa devam ettiğini aktaran Güngör, 'Orada yapay çiçek sanatıyla tanıştım. Yaklaşık 5 ay boyunca kursa gittim. Kendi dükkanımı açmaya karar verdikten sonra da belirli bir süre ara ara kursa gitmeye devam ettim. Kursun bana çok fazla faydası oldu. Kendi çiçekçi dükkanımı açmaya cesaret ettim' dedi.

Kendi dükkanını yaklaşık 2 ay önce açtığını dile getiren Güngör, müşterilerden yapay çiçeklere yoğun ilgi olduğunu belirterek, 'Orkide ve sukulent gibi birçok yapay çiçek tasarlıyorum ve kendi dükkanımda müşterilerime sunuyorum. Yapay çiçeklere müşterilerimden çok fazla talep var, çok seviyorlar' ifadelerini kullandı.

Genç kadınlara da hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda çağrıda bulunan Güngör, 'Hiçbir zaman korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Ben de başlarda çekiniyordum ama Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK kursuna gittikten sonra daha çok cesaret ettim. Eğitmenlerimiz çok yardımcı oldular ve desteklediler. Ben de bu sayede kendi dükkanımı açmaya cesaret ettim. Buradan Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

MERCEK sorumlusu Emrah Ayhan Işık ise verilen eğitimlerle yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmaya devam ettiğini söyledi. Yapay çiçekçilik kursuna katılan Güngör'ün kendi işletmesini açmasının gurur verici olduğunu belirten Işık, 'Kursiyerimiz aldığı eğitim ve kazandığı becerilerle kendi işletmesini açarak üretime ve istihdama katkı sağlamaya başladı. Kadın emeğinin ve girişimciliğinin en güzel örneklerinden birini görmekten büyük gurur duyuyoruz' dedi.

MERCEK kurslarının birçok kişiye yeni meslek kapıları açtığını vurgulayan Işık, 'MERCEK ile öğrenen, üreten ve hayallerini gerçeğe dönüştüren tüm kursiyerlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' diyerek vatandaşları kurslara katılmaya davet etti.