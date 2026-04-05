Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na atladıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları çok sayıda ekibin çalışmasıyla sürüyor.

Dün yaşanan olayda şelale bölgesinde 17 yaşındaki B.Y.K., Berdan Irmağı'na atladı. Kısa süre içinde akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu. Çocuğun atlama ve gözden kaybolma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ile polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hem su yüzeyinde hem de su altında arama çalışmalarında ilk gün bir sonuca ulaşılamadı. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Çalışmalara Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

Kayıp çocuğun bulunması için ekiplerin hem suda hem de kenar bölgelerde arama çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.