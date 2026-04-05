Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na atladıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki gencin, suda gözden kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Genci arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şelale bölgesine gelen 17 yaşındaki Batu Yetiş Kerem K., henüz belirlenemeyen bir nedenle Berdan Irmağı'na atladı. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile polis tarafından arama çalışması başlatıldı. Debisi yüksek ve akıntının güçlü olduğu bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son anları kameraya yansıdı

Öte yandan kaybolan gencin suya atladıktan sonraki son anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gencin akıntıya kapıldığı, sürüklenmemek için sudaki ağacın dallarına tutunduğu, ancak bir süre sonra gücünü kaybederek akıntıya direnemediği ve gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.