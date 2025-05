Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor Mahalle Buluşmaları’ kapsamında Melikşah, Alavardı, Aşkan ve Yaka mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kavuş, önce bu dört mahalleye son altı yılda yaptıkları yatırımları anlattı, sonra vatandaşların mahalleleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Milletiyle Bütünleşen Belediyecilik’ sloganıyla gerçekleştirilen mahalle buluşmaları kapsamında Melikşah, Alavardı, Aşkan ve Yaka mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kavuş’un buluşmasında AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık ve AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Işık da eşlik etti. Başkan Kavuş, Melikşah Semt Pazarında gerçekleşen buluşma öncesinde pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, esnaflara "hayırlı işler" dileklerinde bulundu.

"Mahallelerimiz doğru yatırımlarla güçleniyor"

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşların taleplerini dinlemeye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kavuş, Meram Belediyesi olarak tüm mahallelerin daha konforlu, düzenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Kavuş, "Her bir mahallemizi, ihtiyaçlarına uygun yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni projeler üretiyor, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla da mahalle sakinlerimizin memnuniyetini her şeyin üzerinde tutuyoruz" dedi.

"Dört mahalleye sadece alt yapı için 250 milyonluk yatırım yaptık"

Toplantıda vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Kavuş, soru cevap bölümüne geçmeden önce son altı yılda bu dört mahalleye yapılan yatırım ve hizmetleri detaylı şekilde anlattı. Alavardı Mahallesi’nde 32 bin metrekare, Aşkan Mahallesi’nde 16 bin 727 metrekare, Melikşah Mahallesi’nde 24 bin 154 metrekare, Yaka Mahallesi’nde ise 52 bin metrekare olmak üzere toplamda yaklaşık 125 bin metrekare sıcak asfalt çalışmasının yapıldığını ifade eden Başkan Kavuş, altyapı alanında da önemli yatırımlara imza atıldığını belirtti. Başkan Kavuş, bu dört mahalleye toplamda yaklaşık 250 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

"Konevi Sosyal Tesisi bu dört mahallenin yaşamına renk kattı"

Özellikle bu dört mahalleye hizmet veren Konevi Sosyal Tesisi’nin yine bu dönemde hizmete başladığını hatırlatan Başkan Kavuş, tesisin her bölümüyle ilçenin ve şehrin sosyal hayatına renk kattığının altını çizdi. Öte yandan, Yaka Mahallesi’nde 26 bin metrekarelik alanda yeni park ve mevcut parkların revizyonunun yapıldığını kaydeden Başkan Kavuş, tüm bu çalışmaların 18 milyon TL’nin üzerinde bir maliyetle tamamlandığını söyledi. Başkan Kavuş, Melikşah Mahallesi’ndeki parklarda yapılan revizyonlar için yaklaşık 11 milyon lira bütçe ayırdıklarını kaydetti. Yine Yaka Mahallesi’nde 148 bin metrekareyi aşan bir alanda, 67 parselde 18. madde uygulaması yapıldığını ifade eden Başkan Kavuş, Melikşah Mahallesi’nde de 10 bin 711 metrekarede, 15 parsel için 18. madde uygulamasının yapıldığını belirtti.

Toplantı sonunda vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili sorunları ve önerilerini doğrudan Başkan Kavuş’a iletme fırsatı buldu. Başkan Kavuş, tüm soruları yanıtlayarak gerekli birimlere talepleri çözme noktasında talimat verdi.