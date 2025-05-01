Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin köklü manevi miraslarından biri olan Gözüm Şeyh Sultan Mevlihanesi Tekke ve Türbesi’nde düzenlenen "Vakt-i Safa Ahde Vefa" etkinliğine katıldı.

Kütahya Türbedarlar Derneği tarafından geleneksel değerleri yaşatmak ve vefa duygusunu canlı tutmam amacıyla düzenlenen program, yapılan dualar ve manevi atmosferiyle katılımcıların gönüllerine dokundu. Gecede tasavvuf musikisinin seçkin örnekleri dinleyicilerle buluştu. Hanende Ahmet Faruk Ayaz’ın seslendirdiği eserler, udda Yasin Bol, tanburda Meriç Düzbaş, neyde Yavuz Akalın ve Onur Üstünkaya’nın eşliğiyle salonu dolduran davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başta Dernek Başkanı Mehmet Emin Başyiğit olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu toprakların ruhunu ve değerlerini yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Gözüm Şeyh Sultan gibi gönül erlerinin izinde yürümek, vefayı diri tutmak büyük bir mirastır" dedi.