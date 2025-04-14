Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, sıcak yaz günlerinin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki parklar ve yeşil alanlarda başlattığı kapsamlı bakım çalışması devam ediyor.

Meram Belediyesi ilçe genelinde bulunan park ve bahçeleri sıcak yaz günlerine hazırlamak amacıyla tüm yeşil alanlarda yoğun bir mesai yürütüyor. Bu kapsamda, parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı yapılırken, ağaçlar budanıyor, çim biçme işlemleri sürdürülüyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm yıl boyunca periyodik olarak sürdürdüğü çalışmaları yaz aylarının yaklaşmasıyla artırdı. Belediye ekipleri aynı zamanda, park ve bahçeler dışında kalan fidanlıklarda da yoğun bir çalışma sergiliyor. Ağaçların budama işlemleri yapılırken, fidanlıklarda da genel bakım çalışmaları yürütülüyor. Parkların daha estetik ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, vatandaşlara ferah ve bakımlı yeşil alanlar sunulması amaçlanıyor.

"Yeşil, Meram’ın öncelikli kimliğidir"

Vatandaşların yaz aylarını daha keyifli ve güvenli geçirebilmesi için her detayın düşünüldüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalarını bu bilinç ve anlayışla sürdürdüklerini belirtti. Meram’ın öncelikli marka değerinin ‘yeşil dokusu’ olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, "Meram, doğal dokusu ve yeşil alanlarıyla sadece Konya’nın değil, ülkemizin en özel ilçelerinden biridir. Biz de bu güzelliği korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Meram bırakmak için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Yaz mevsimi öncesinde yaptığımız bu bakım ve temizlik çalışmaları, hem estetik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıyor. Yeşil, Meram’ın kimliğidir. Biz bu kimliği korumak ve güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.