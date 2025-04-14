Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde toplumda iletişim engellerini kaldırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Türk İşaret Dili Kursu” düzenliyor. Bakanlık onaylı sertifikanın verileceği kursa başvurular 14-16 Nisan tarihlerinde alınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimini kapsayan projeleriyle engelleri ortadan kaldırmaya ve herkes için erişilebilir bir şehir oluşturmaya devam ediyor.

EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA

Bu kapsamdaEngelli Hizmetleri Şube Müdürlüğütoplumda iletişim engellerini kaldırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Türk İşaret Dili Kursu” düzenliyor.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’ndegerçekleştirilecek kursa başvurular 14-16 Nisan tarihleri arasında alınacak. Kurs sonunda eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

KONTENJAN SINIRLI

İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurmak isteyen tüm vatandaşlara açık olan kurs için kontenjanlar sınırlı. Katılım sağlamak isteyenlerin 444 40 54 (Dahili: 3737) numaralı telefondan detaylı bilgi alarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.