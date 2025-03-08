Muğla’nın Menteşe ilçesinde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Dumlupınar İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu’nun kitap kurdu öğrencileri, tanınmış yazar Toprak Işık ile bir araya geldi.

Menteşe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Yazar Toprak Işık, kitap kurdu ilkokul öğrencileriyle söyleşi yaparak, merak ettikleri soruları tek tek yanıtladı. Ayrıca, etkinlik sonunda çocuklar için kitaplarını imzalayan Işık, minik okurlara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Etkinliğe katılan öğrenciler, keyifli vakit geçirmenin mutluluğuyla salondan ayrıldı.

Dumlupınar İlkokulu Müdürü Muhammet Okan Çınar, yazar Toprak Işık’a etkinliğe katılımından dolayı teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.