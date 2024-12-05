Dünya Turizm sektörünü bir araya getiren 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi başladı. 5-7 Aralık tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek fuarda Menteşe Belediyesi ilçenin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtımı için fuarda stant açtı.

3 gün sürecek 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinde Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçenin tarih, doğa, turistik ve arkeolojik alanlarının yer aldığı broşür ziyaretçilere dağıtılıyor.

Broşürde, Menteşe’nin tarihi dokusunun yer aldığı 400 tescilli yapı, kentsel sit alanı içinde yer alan Saburhane, Arasta, Konakaltı, Zahire Pazarı, Yağcılar Hanı, Sekibaşı Hamamı gibi Menteşe ilçesinin kültürel mirasları, tarihi Muğla evleri, Karabağlar Yaylası, eşsiz güzelliğe sahip masmavi denizi ile günübirlik tatilcilerin yaz aylarında akın ettiği Akbük koyu, Ormancı Türküsünün yakıldığı Belen Kahvesi ve 2 bin 400 yıllık geçmişe ışık tutacak oylan Mabolla Antik kenti ve Değirmendere kanyonu tanıtılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, standı ziyaret eden ziyaretçilere broşürde verdiği mesajda, “Muğla’nın kalbinde huzur ve keşif dolu bir yolculuk bizi bekliyor. Yeni bir kültürü tanımak, doğal ve tarihi güzellikleri keşfetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Menteşe, size benzersiz bir deneyim sunmaya hazır. Menteşe, her adımında size bir hikaye anlatacak, her köşesinde unutulmaz bir anı bırakacak. Daha fazla beklemeyin, Menteşe’nin huzur dolu dünyasını keşfedin” dedi.