Muğla’nın Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kötekli Mahallesi 285 Sokak’ta bir apartmanın 4. katında yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Uslu’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çilingir marifeti ile girdikleri evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Uslu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.