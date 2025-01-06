Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime katkı sağlamak ve üreticilere yeni destekleme modelini tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda, müdürlük ekipleri tarafından bu hafta 5 mahallede 70 üreticiyle bir araya gelindi.

Toplantılarda, “Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” hakkında bilgi verilerek üreticilerin soruları yanıtlandı. Yeni modelin, tarımsal verimliliği artırmayı, üretim süreçlerini planlı bir şekilde yönetmeyi ve Muğla’nın tarım potansiyelini daha etkin kullanmayı hedeflediği belirtildi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların, üreticilere hem ekonomik hem de teknik anlamda önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Üreticiler ise bu tür bilgilendirme toplantılarının kendileri için yol gösterici olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla tarımına değer katacak projeleri hayata geçirmeye ve üreticilerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.