Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve ağaçlarında hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında kontroller ve budama eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.

Üreticilere yönelik gerçekleştirilen bu eğitimlerde, meyve ağaçlarında görülen hastalık ve zararlılar tespit edilerek doğru mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca, ağaçların sağlıklı gelişimi için budama teknikleri öğretilerek verimin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçilerin bilinçli uygulamalarla verimli üretim yapmalarına destek olmak amacıyla bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.