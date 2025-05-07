Muğla’nın Menteşe ilçesinde Hıdırellez, Menteşe Belediyesi ve Hacırüstem Mahallesi sakinlerinin iş birliğiyle düzenlenen renkli bir şenlikle kutlandı. Hacırüstem Mahallesi Mutluluk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, mahalle halkının yoğun katılımıyla adeta bayram havasında geçti.

Geleneksel çuval yarışmasıyla başlayan etkinliklerde, çocuklar gönüllerince eğlenirken, mahalle halkı da eski gelenekleri yaşatarak baharın gelişini kutladı. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Başkan Ahmet Aras, alana geldiği anda mahalle sakinlerinin isteği üzerine "Sepetçioğlu" türküsü eşliğinde oyun oynayarak coşkuya ortak oldu. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise mahalle halkıyla birlikte roman havası oynayarak kutlamalara renk kattı.

"Hıdırellez, umudun ve bereketin simgesidir"

Şenlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Hıdırellez’in kültürel ve manevi önemine dikkat çekerek "Bu ay yıldızlı bayrağın altında, bu güzel asarımızın ışıklandırılmış yeni haliyle burada, hep birlikte güzel bir geleneğimizi yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Hıdırellez, Hızır ile İlyas’ın bir araya geldiği gündür, gecedir. Derler ki Hızır gibi yetişir, dertleri, tasaları alır götürür, bize umut ve bereket getirir. Hıdırellez’de dileklerimizi yazıp gül ağaçlarına bağlarız, kavanozların, para keselerinin ağızlarını açarız, hepsinin bir anlamı vardır. Çocukken sadece bir oyun sandığımız ateşin üzerinden atlamak ise aslında kederi geride bırakıp, umutla yeni bir adım atmak demektir. Bu gelenekler bizim için çok kıymetli, ama en önemlisi burada kurduğumuz bu güzel birlikteliktir. İnşallah Hıdırellez hepimizin evine bereket, hanesine sağlık, kalbimize ise sevgi ve hoşgörü getirsin. Bu gece hep birlikte coşalım. Hıdırellezimiz kutlu olsun" dedi.

"Hıdırellez, sevginin ve kardeşliğin günüdür"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı konuşmada Hıdırellez’in sadece bir mevsimsel geçiş değil, aynı zamanda toplumsal barış ve birlik günü olduğunu vurgularken "Hıdırellez, Anadolu kültürünün en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün sadece bahara geçmiyoruz; kardeşliğin, dostluğun, sevginin, aşkın da günü bugün. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca renkli görüntülere sahne olan Hıdırellez Şenliği, müzik, oyunlar ve halk dansları eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. Mahalle sakinleri, bu geleneksel kutlamanın her yıl devam etmesini temenni etti.