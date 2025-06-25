Menteşe Belediyesi tarafından Zahire Pazarı’nda kurulan ve ikinci el oyuncak, giysi, kitapların satışa sunulduğu, çocuklara yönelik çeşitli faaliyetlerin yer aldığı "Hazine Pazarı" etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında çocukların kendi oyuncaklarını, kitaplarını ve eşyalarını sergileyerek satış yapabildiği stantlar kuruldu. Hem paylaşım kültürünü teşvik eden hem de çocuklara girişimcilik deneyimi kazandıran "Hazine Pazarı" eğlenceli ve öğretici atmosferiyle dikkat çekti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, etkinliğe katılarak stantları tek tek gezdi. Satış yapan çocuklarla sohbet eden Başkan Köksal, çocukların heyecanına ortak oldu ve katkı sağladı.