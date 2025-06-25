Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 5 yıldır başhekimlik görevini yürüten Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel’in görev süresi sona erdi. Dinçel, yeni görevine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak devam edecek.

Görev değişimiyle ilgili bir veda mesajı yayımlayan Dinçel, Söke’de görev yaptığı süre boyunca kendisine verilen destek için teşekkür etti. Dinçel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli arkadaşlarım, saygıdeğer abilerim. 5 yıldır yürütmüş olduğum Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimlik görevim bugün itibariyle sona erdi. Bundan sonra hayırlısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görevime devam edeceğim. Burada çalıştığım süre boyunca desteğinizi hep hissettirdiniz, yaptığımız her yenilikte yanımda oldunuz. Hakkınızı helal edin. Kapım size her daim açık. Sadece bir telefon mesafesi kadar uzaktayı."

Başhekim Dinçel Söke’deki görev süresi boyunca sağlık hizmetlerine yönelik önemli projelere imza attı ve ekip çalışmasına verdiği önemle takdir topladı.