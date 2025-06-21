Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kafaca Mahallesi’nde çilek ve domates üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek, bitki sağlığı kontrollerinde bulundu.

Gerçekleştirilen teknik inceleme ziyaretinde, çilek ve domates tarlalarında yerinde hastalık ve zararlı kontrolleri yapılarak, üreticilere mevcut durum hakkında bilgilendirme yapıldı. Tarla gözlemlerinin yanı sıra, zararlılarla mücadelede alınması gereken biyoteknik ve kimyasal önlemler konusunda da üreticilere detaylı bilgi verildi. Yetkililer, üretimin sürdürülebilirliği açısından düzenli tarla kontrollerinin önemine dikkat çekerek, üreticilerin hastalık belirtileri ya da zararlı gözlemi durumunda vakit kaybetmeden müdürlükle iletişime geçmelerini istedi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde tarımsal üretimin verimli ve sağlıklı sürdürülebilmesi için düzenli olarak çiftçi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün Kafaca Mahallemizde çilek ve domates üretimi yapan çiftçilerimizle bir araya geldik. Bitki sağlığını tehdit eden unsurlara karşı erken müdahale ile hem verimliliği artırmak hem de çiftçimizin emeğini korumak önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.