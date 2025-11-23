Muğla’nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçarken, kazada araç sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ED 860 plakalı aracı ile Yılanlı mevkiinden Menteşe istikametine ilerleyen sürücü İ.O, Irmak Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan taş duvarı aşarak dereye uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine ise bölgeye ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.