Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, yoğun yağış nedeniyle ilçe genelinde olumsuzluk yaşanan bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mağdur olan vatandaşlarla görüşen Başkan Köksal, “Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarına, gider tıkanıklıklarına, yağmurda mahsur kalan araçlara ve belediyemize ulaşan 80 ihbara 50 personel, 7 iş makinası ve 11 araç ile müdahale ettik” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için verdiği turuncu ve sarı kodlu uyarılar sonrası Muğla genelinde en çok yağış metrekareye 158,6 kilogram ile Menteşe’ye düştü. Şiddetli yağış sonucu başta yollar ve çeşitli bölgelerde yaşanan olumsuzluklara Menteşe Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Mahallesinde, tahliye edilen yüzey suyunun alt kotlarda bulunan binalara mağduriyet yaşatması üzere ekipler tarafından yol güzergâhında kanal açma çalışması yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle kontrolsüz olarak yayılan suyun verdiği hasar, çalışma sonrasında en aza indirgendi.

Karabağlar Yaylası Karaçayır bölgesinde su tahliyesini sağlayan düdenin çevresine atılan kaçak molozların tıkanıklıklara sebep olması üzerine belediye ekipleri yaptıkları çalışma ile bölgedeki moloz ve enkazları kaldırdılar. Bölgede kaçak moloz ve enkaz dökümlerinin önüne geçmek için de ekipler gerekli önlemleri aldılar.

Ekipler tarafından ayrıca, Ayvalı mevkiinde su taşkını nedeniyle çöken geçiş köprüsünün tamiratı ve montajı yapılarak köprü tekrar kullanıma açıldı.

Aşırı yağışlar sonucunda Karşıyaka Mahallesindeki istinat duvarının yıkılarak bir vatandaşın evine zarar vermesi üzerine belediye ekipleri duruma müdahale ettiler. Yıkılan duvarın enkazı temizlenirken bölgeye de yeni bir istinat duvarı yapıldı.

Ekipler yoğun yağışın yaşandığı 2 gün boyunca Orhaniye, Karşıyaka, Kötekli, Yerkesik, Gülağzı, Ortaköy, Yeniköy, İkizce, Akçaova, Muslihittin, Bayır, Yeşilyurt ve Düğerek Mahallelerinden belediyeye ulaşan 80 ihbara müdahale ettiler.

Yağış sırasında ve sonrası ekipler tarafından çalışma yapılan bölgelerde incelemede bulunan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, “Son günlerde yaşanan aşırı yağışlar ve afet nedeniyle kentimizde yaşanan olumsuz durumlara ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarına, gider tıkanıklıklarına, yağmurda mahsur kalan araçlara ve belediyeye ulaşan 80 ihbara 50 personel, 7 iş makinası ve 11 araç ile müdahale ettik. Aşırı yağışların ardından yaşanan sorunları çözmek ve olumsuzlukları en kısa sürede normale döndürmek için belediye ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ettiler. Yoğun yağışlar ve yapılan çalışmaların ardından ilçemizde incelemelerde bulunduk, vatandaşlarımızla bir araya geldik” dedi.