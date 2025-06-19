Menteşe Belediyesi, çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla örnek bir etkinlik gerçekleştirdi.

Nazmi Zehra İyibilir İlköğretim Okulu’ndan 40 öğrenci, öğretmenleri, Muğla Çevre Geliştirme Derneği üyeleri ve Menteşe Belediyesi temizlik ekiplerinin katılımıyla Kızıldağ Mesire Alanı’nda çevre temizliği yapıldı. Etkinlikte öğrenciler, doğaya atılan atıkları toplayarak hem çevreye katkı sundular hem de erken yaşta çevre sorumluluğu kazanmanın önemini deneyimlediler.

Temizlik çalışmalarına katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çocukların duyarlılığının kendilerine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün doğaya olan borcumuzun küçük bir parçasını ödedik. Nazmi Zehra İyibilir İlköğretim Okulu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, Muğla Çevre Geliştirme Derneği ve belediyemizin temizlik ekipleriyle birlikte Kızıldağ Mesire Alanı’nda çevre temizliği yaptık. Bu sadece bir temizlik çalışması değil; doğayı konuştuğumuz, sorumluluk aldığımız, geleceğe umutla baktığımız bir buluşmaydı. Çocuklarımızın doğaya sahip çıkması hepimiz için büyük bir umut kaynağı. Katkı sunan ve duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Başkan Köksal Aras, Menteşe Belediyesi olarak, çevreye duyarlı projeler ve katılımcı temizlik çalışmalarıyla doğa dostu kent anlayışını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.