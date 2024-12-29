Muğla’nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Menteşe Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

İlçenin Özlüce, Yemişendere, Şenyayla ve Dokuzçam gibi yüksek rakımlı bölgelerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer 50 santimetreyi aşan bir kar kalınlığına ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle ana arter yolların kapanması üzerine belediye ekipleri, iş makineleriyle kar küreme çalışmalarına başladı. Hem ana arterlerde hem de mahalle iç yollarında yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarda, kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Menteşe Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenliğini ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.