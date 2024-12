Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Menemen’de ‘Özgün Ellerden İzler’ Sergisi açıldı. Özel çocukların Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan ile birlikte yaptıkları eserlerin, sanatseverlerle buluştuğu sergi, eser sahibi çocukların da katılımıyla açıldı.

Dünya Engelliler Günü’nde Menemen’de en özel serginin açılışı gerçekleştirildi. Özel çocukların Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan ile birlikte yaptıkları birbirinden güzel çömlekler, Şehir Parkı’nda ‘Özgün Ellerden İzler’ isimli sergiyle ziyarete açıldı. Kalabalık açılışta kurdeleyi Başkan Pehlivan ve çocuklar birlikte kesti.

“Bu eserlerin her biri sevgiyle yazılmış birer hikayedir”

Açılış töreninde konuşan Başkan Pehlivan, “Bugün, ilçemizin kıymetlilerinin ellerinden çıkan, sevgiyle şekillenmiş hayallerin yansımaları olan ürünlerin sergi açılışı için bir aradayız. Bu eserler, sadece çamurdan yapılmış objeler değil; her biri umut taşıyan, her biri sevgiyle yazılmış birer hikayedir. Bu sergi, kalplerimizin aynı sevgiyle attığını ve aşılması mümkün olmayan tek engelin sevgisizlik olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. 19 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz çömlek etkinliğimizde hep birlikte gördük ki; sevgi, dayanışma ve birlikte üretme duygusu, her türlü engeli aşmanın anahtarıdır. Bugün burada gördüğümüz her sevgi ürünü, Menemen’in yüreğinden bir parçadır. Bu sergi, sevginin her şeyden güçlü olduğunu, farklılıklarımızın bizleri nasıl zenginleştirdiğini ve Menemen’in bu konuda ne kadar farkında ve ne kadar özel bir kent olduğunu tüm dünyaya haykıran bir mesajdır. Bu anlamlı etkinlik için kapılarını bizlere açan Topsan A.Ş. başkanı Argun abime, İnanılmaz Atölye ve onun girişimci ustası olan Uliana Hanım’a yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiyle işlenen eserler, farkındalıkla atan yürekler, bugün bu sergiye benzersiz bir anlam yüklemiştir. Bu özgün serginin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kıymetlilerimize, onların değerli ailelerine, öğretmenlerimize, destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve etkinliğimize gönülden katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki; sevgi tüm duygulardan daha güçlüdür. Sevgiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Biz Menemenliler, bunu sadece sözle değil, yüreğimizle, yaptıklarımızla ve birlikte başardıklarımızla her fırsatta ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Başkan Pehlivan tüm çocuklara katılım belgesi verirken, sergiyi de yine özel yüreklerle birlikte gezdi. Özgün Ellerden İzler Sergisi 6 Aralık Cuma Günü’ne dek açık kalacak.

Başkan Pehlivan’dan özgür ellere sürpriz

Öte yandan Özgün Ellerden İzler Sergisi sonrası Başkan Pehlivan, özel çocuklara bir de sürpriz yaptı. Geçtiğimiz hafta çömleklerin yapımı sırasında ‘En sevdiğiniz yemek nedir?’ sorusuna çocukların ‘patates kızartması’ yanıtını vermelerini Başkan Pehlivan unutmadı. Sergi açılışından sonra miniklere sürpriz yapan Pehlivan, katılımcılarla birlikte Emiralem Engelsiz Kafe’de kızartma partisi yaptı. Miniklerin mutluluğuysa gözlerinden okundu.