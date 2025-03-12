Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yılında, şehitler ve Mehmet Akif Ersoy rahmetle anıldı.

İstiklal Marşı’nın Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümü kapsamında Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde resmi tören gerçekleştirildi. Etkinliğe Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, şehit aileleri, gaziler, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Kemal Pireci Ortaokul Müdürü Cüneyt Taşkın yaptı. Taşkın, "İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 104. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini, acılarını ve duygularını yüreğinde hisseden Mehmet Akif Ersoy, bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış; diriliş harekâtının başlamasına, Milli Mücadele ruhunun alevlenmesine öncülük etmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı, İstiklal Mücadelesi’ni geleceğe taşıyan en önemli metindir. Milli şairimiz Mehmet Akif, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ derken, bağımsızlık yolunda ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir. İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Ardından öğrencilerin hazırladığı sinevizyon gösterimi izletildi. Solo türkü, solo şiir, zeybek gösterisi ve mizansen gösterisiyle sona eren programda Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Kemal Pireci Ortaokulu öğretmenlere çiçek takdim etti.