Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Uluslararası Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Toros, liman genişletme projesi kapsamında kurulan yeni otomasyon sistemini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de hazır bulundu.

Vali Atilla Toros, gerçekleştirilen yatırımların Mersin Limanı'na önemli katkılar sağladığını belirterek, teknolojik altyapı sayesinde limanda daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunulacağını ifade etti.

Türkiye'de bir ilk: Tam entegre saha otomasyonu

Açıklamada, uzaktan kontrol edilebilen tam entegre saha otomasyonu sistemiyle operatörlerin saha koşullarından bağımsız olarak ofis ortamında çalışma imkanına kavuştuğu bildirildi. Gelişmiş sensörler, kameralar ve tarayıcılarla desteklenen sistem sayesinde konteyner elleçleme, istifleme ve transfer süreçlerinde hata payının azaltıldığı, operasyonların daha akıcı hale geldiği kaydedildi.

Yeni sistemle birlikte bekleme sürelerinin kısaldığı, saha operasyonlarının ise daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Mega gemilerin yeni rotası: Mersin Limanı

Liman genişletme projesi kapsamında tamamlanan altyapı yatırımlarıyla Mersin Limanı'nın kapasitesinin önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan ve yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip mega gemilerden her hafta 2'sinin Mersin Limanı'na uğrayarak konteyner indirdiği aktarıldı.

Yapılan yatırımlar sonucunda limanın yıllık konteyner elleçleme kapasitesinin 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya yükseldiği ifade edildi. Ayrıca 97 metre yüksekliğe, 71 metre rıhtım erişimine, 30 metre ray açıklığına ve 65 ton kaldırma kapasitesine sahip yeni nesil STS vinçler sayesinde limanın aynı anda iki mega gemiye hizmet verebilir hale geldiği bildirildi.