Akdeniz Belediye Spor Kulübü, futbol branşında bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Kulüp bünyesinde mücadele eden futbol takımları, yer aldıkları 4 ayrı kategorinin tamamında liderlik koltuğunda bulunarak önemli bir başarıya imza attı.

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Akdeniz Belediye Spor, altyapı kategorilerinde de istikrarlı performansını sürdürüyor. U18 A Grubu, U16 B Grubu ve U14 B Grubunda mücadele eden genç takımlar, son hafta maçları itibarıyla liderliklerini korumayı başardı.

Sezon boyunca sahaya yansıttıkları oyun disiplini ve mücadele gücüyle öne çıkan Akdeniz Belediye Spor futbol takımları, kulübün altyapıya verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Elde edilen başarı, sportif sonuçların yanı sıra Türk futbolunun geleceğine yapılan yatırımların da önemli bir yansıması olarak görülüyor.

Her yaş kategorisinde yakaladığı istikrarla takdir toplayan Akdeniz Belediye Spor Kulübü, sezon sonunda hedeflenen Play-Off'lar için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, başarı grafiğinin artarak devam edeceğine inandıklarını ifade etti.