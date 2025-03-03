İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Psikiyatri Bölümü tarafından, bağımlılık ve bağımlı yakınlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bağımlı yakınlarına yönelik "Bağımlı Yakını Olmak: Bağımlı Yakınlarıyla Uzmanların Buluşması" semineri düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak ve çözüm yolları sunmak amacıyla alanında uzman isimler önemli bilgiler paylaştı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Başak Bağcı, "Bağımlılığa Genel Bir Bakış" konulu sunumuyla bağımlılığın tanımını, nedenlerini ve topluma etkilerini ele aldı. İEÜ Medical Point Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Cem Esen, "Bağımlılığın Mekanizması" başlıklı konuşmasında, bağımlılığın beyindeki etkilerini ve gelişim süreçlerini bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli konulardan biri olan önleme ve doğru yaklaşım yöntemleri üzerine konuşan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Umut Kırlı, "Bağımlılığı Nasıl Önleyelim? Nasıl Davranırız?" başlıklı sunumunda ailelere ve yakın çevreye düşen sorumlulukları aktardı. Kumar bağımlılığına özel bir oturumda ise İEÜ Medical Point Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Haluk Aksu, "Kumar Bağımlılığı Nedir? Nasıl Gelişir? Tedavisi Var mıdır?" sorularına detaylı yanıtlar verdi.

Bağımlılığın sadece bireysel bir sorun olmadığı, yakın çevreyi de derinden etkilediği gerçeğiyle, İEÜ Medical Point Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eslek ve Psikodramatist Ömür Güzel tarafından "Bağımlılığı Anlamak, Bağımlı Yakınlarına Yönelik Psikodrama Grubu" çalışması gerçekleştirildi.