Kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesine başvuran Abdülkerim Taşdan, Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Doğduş ve ekibinin yaptığı işlemle sağlığına kavuştu. Aynı anda, hem ablasyon hem de koroner stentleme işlemi yapılan Taşdan’ın kalp ritmi normale döndü ve göğüs ağrı şikayetleri ortadan kalktı.

Doç. Dr. Mustafa Doğduş, "Hastamıza, yaklaşık 20 yıl önce bir ablasyon işlemi gerçekleştirmiş, sonraki süreçte çarpıntıları azalmış ama ara ara devam etmiş. Bize son birkaç aydır artan kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı ile başvurdu. EKG çekildi. Kalbinin dakikada 200 hızında attığı görüldü. Hastamız, bu çarpıntıların yanında çok ciddi göğüs ağrısı da hissediyordu. Hastamızın sol damarında da bir tıkanıklık mevcuttu. Abdülkerim Bey’e aynı işlemde hem ablasyon hem de koroner damar açma işlemi yaptık. İki stent yerleştirdik. Damar akışı da normale döndü. Sonrasında çarpıntı ve göğüs şikayetleri de azaldı. Bu şekilde, kalp krizini önlemiş olduk." dedi.

Abdülkerim Taşdan, "Ameliyat sonrası kalktım, gezdim ve çok da mutluyum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Göğüs ağrılarım bitti ve kalp ritmim normale döndü." ifadelerini kullandı.