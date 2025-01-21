Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Veysi Kubba, “2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su” arasına girerek ödülünü aldı.

Altın Lider Ödülleri, bu yıl 13-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu. Türkiye’nin en beğenilen liderleri, iş dünyasının paydaşlarının oylarıyla belirlendi. Bu etkinlikte, Medical Point Hastaneler Grubu önemli bir başarıya imza attı. Grubun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Veysi Kubba, “2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su” arasına girerek ödül almaya hak kazandı.

"Tüm ekip arkadaşlarımın emeği"

Veysi Kubba, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu anlamlı ödüle layık görülmekten gurur duyuyorum. Bu başarı, Medical Point Hastaneler Grubu’ndaki ekip arkadaşlarımın emekleriyle mümkün oldu. Çalışanlarımızın mutluluğunu ve memnuniyetini her zaman ön planda tutan bir anlayışla ilerliyoruz. Bu ödül, ekip arkadaşlarımın özverili çalışmaları ve bağlılığı sayesinde kazanılmıştır.”