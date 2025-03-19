Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde meclis üyesi adayı şahsı tüfekle öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Onur E., tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı’yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Ceyhun Avcı’nın 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri başlatılan soruşturma sonrasında Onur E.’yi gözaltına aldı. Jandarma komutanlığındeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.