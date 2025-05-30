Bursa’da bir açılışa katılan TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Yerel yönetimlerde geçtiğimiz 2 yılda özellikle CHP’li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi mi? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösteriyor mu? diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz" dedi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Kestel Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Vanimehmet Mahallesi Katlı Otopark ve Pazar Alanı hizmete girdi. Açılış törenine TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve vatandaşlar katıldı.

12 bin metrekare alanda 4 kattan oluşan ve yaklaşık 280 milyon liralık maliyetle hayata geçirilen katlı otopark ve pazar alanının açılış töreninde konuşan Varank, "Vanimehmet Mahallesi gibi bir mahallede şu güzel eseri ortaya çıkarabilmek, tamamlayabilmek, milletimizin hizmetine sunabilmek gerçekten bir beceri bir kabiliyet gerektiriyor. Hamdolsun Kestel Belediyesi’yle Ferhat başkanımızla birlikte bu güzel eseri adeta başlangıcından teslim aldık ve bugün geldiğimiz noktada açılışını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kestel’e 280 milyon liralık yatırım

Programın açılış konuşmasını yapan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Geldiğimiz günden itibaren ulaşılabilir bir hizmet ağı, ulaşılabilir belediye olmak için sizlere söz vermiştik. Bugün de o sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz. 12 bin metrekare 4 alanda oluşturduğumuz otoparkımız ve pazar alanımız, bugün itibariyle otopark olarak hizmete girecek. Yaklaşık olarak 280 milyon liralık bir yatırımın 2 milyon lirası biz hizmete geldiğimizde ödenmişti. Her zaman söylüyordum bir yükümüz var diye. İşte o yükümüz burada" şeklinde konuştu.

"CHP’li belediyeler 2 yılda bir işe imza atabildi mi?"

Son yıllarda CHP’li belediyelerin herhangi bir projeyi hayata geçiremediğini söyleyen Mustafa Varank, "Gerek yerelde gerekse genelde aslında kalkınmanın en önemli dinamiği kabiliyetli, yetenekli yöneticilerle yol yürüyebilmekten geliyor. Hamdolsun biz 23 yıldır Türkiye’de taş üstüne taş koyabildiysek, yerel yönetimlerde en güzel eserlere imza atabildiysek bunu gerçekten millet sevgisiyle kalpleri dolu millete hizmet etme sevdasıyla gayret gösteren ve iş bilen arkadaşlarımız sayesinde başarabildik. Bu eseri biz geçmiş dönemde bulduk, burada bunun üstünden devam etmeyelim, bunu farklı bir noktaya taşıyalım diyebilirdik. Ama belediye başkanımız geldi, bu işin bu mahalle için Kestel için ne kadar önemli olduğunu gördü. Hamdolsun bugün bu eseri tamamlayabildi. Ama bakıyorsunuz özellikle yerel yönetimlerde geçtiğimiz 2 yılda özellikle CHP’li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi mi? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösteriyor mu diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. İşte bunun en önemli örneklerinden bir tanesini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Millet bahçesi içerisindeki Atatürk Spor Salonu’nun biz aslında temelini atmıştık ve onun maliyetinin önemli bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız zaten üstesinden gelecekti, bu maliyeti karşılayacaktı. Ama bakıyorsunuz iki yıl sonra aynı spor salonu için temel atma töreni düzenleyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya geliyoruz" dedi.

"Ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlayacak tek zihniyet Cumhur İttifakı’dır"

Türkiye’yi kalkındırarak ileri seviyeye taşıyacak zihniyetin ancak Cumhur İttifakı tarafından olabileceği kaydeden Varank, "Emin olun ki ülkemizde eğer bir hizmetten bahsedeceksek yatırımdan bahsedeceksek, ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlayacak işlerden bahsedeceksek bunu yapabilecek tek zihniyet Cumhur ittifakıdır. AK Parti’li, MHP’li belediyelerdir. Bunun en güzel örneklerini şimdiye kadar nasıl yerine getirdiysek inşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri şehirlerimizle, ilçelerimizle kavuşturmaya devam edeceğiz. Tabi merkezi hükümet olarak takip ettiğimiz projelerimiz var. Biraz geç kalmış olduğumuz işlerimiz elbette var. Ama önümüzdeki dönemde inşallah hızlı trenle Bursa’mızı kavuşturacağız. Ali Osman Sönmez Hastanemizin tamamlanmasıyla ilgili ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Bunlarla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Daha yeni temelini attığımız sağlıklı yaşam merkezimizin bugün yanından geçtik, katların nasıl yükseldiğini gördük. Biz istiyoruz ki bizim Bursalı, Kestelli hemşerilerimiz layık olduğu hizmetlerle şehirlerinde yaşayabilsinler. İnşallah önümüzdeki dönemde de gerek yerel yönetimlerle gerekse merkezi hükümetle biz bu hizmetleri sizlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.