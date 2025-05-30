İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü, Bursa’da Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası 2.Murat ve annesi Hüma Hatun’un kabirlerinin bulunduğu Muradiye Külliyesi’nde kuranı kerim ve dualarla yaad edildi. Okunan 572 hatm-i şerif, 2025 yasin suresi, 1453 fetih suresi yapılan dualarla Fatih ve fethe katılan askerlerin ruhlarına bağışlandı.

Bursa Müftülüğü, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir faaliyete imza attı. İstanbul’u fethederek bir çağ kapatıp, yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed’in babası 2.Murat Han, annesi Hüma Hatun’dan, Cem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa’ya kadar 12 türbe bulunan Muradiye Külliyesi’nde İstanbul Fethi’nin 572. yıldönümünde Kuran-I Kerim tilavetiyle anıldı. Okunan 1453 Fetih suresi ve 572 hatm-i şerif kılınan cuma namazı öncesinde Fatih başta olmak üzere bütün şehitlerin ruhlarına bağışlandı. Cuma hutbesini ve Cuma namazını İstanbul Fatih Cami İmamı Yusuf Yılmaz icra etti. Müezzinliği ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Müezzini Şükrü Asıleren yaptı. Program Hz. Muhammet’in Hadis-i Şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’in, hayatında manevi yeri olan 3 caminin imamları 2. Murat Cami İmamı Lütfü Taşcı, Ayasofya Kebir Cami Müezzini Şükrü Asıleren ve Fatih Cami İmamı Yusuf Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Programa Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Altepe, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma Vaazı’nda konuşan Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "Fetih ayetleri ecdadımızı çok heyecanlandırmış, Ertuğrulgazi ile başlayan, Osmangazi, Orhangazi, 1. Murat Han, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet ile zirveye çıkmış. İslamda fetih vardır, işgal yoktur. Çünkü tebliğ yapma zorunluluğu vardır. Allah’ın emirlerini insanlara anlatma zorunluluğu vardır. Ecdadımız bunu yapmış. Büyük bir alim diyor ki, ‘Eğer dünya peygamberlere bölünseydi, Türkiye Muhammet Mustafa’ya düşerdi. İstanbul , Mekke oldurdu. Bursa da Medine olurdu. Belki bu hamasi konuşulmuş ama tarihe iz bırakmış ecdadımıza bağlıyız" dedi.

"Allah’ın bize vermiş olduğu nimet böyle ecdada evlat etmesidir"

Ecdada layık olmanın gerekliliğini kaydeden Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayız, "Bizler için manevi derinliği olan 2. Murat Cami’sindeyiz. Bugün güzel bir program icra edildi. İstanbul Fethi’nin 572. yılı sebebiyle mevlüt şerif ve Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Biz de camaatimiz ile bu güzel günü idrak etmeye ve yaşamaya çalıştık. Allah’ın bize vermiş olduğu en büyük nimet, böyle bir ecdada evlat etmesidir. Bizler bu nimete şükretmek durumundayız. Böyle güzel bir vatanı bizlere bırakan ecdadımıza da layık olmak durumundayız. İstanbul’u fetih eden Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu askerini, bütün şehitlerimizi, Bursa’da yatan büyün sultanlarımızı hayırla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih’in maneviyatındaki 3 caminin imamı bir araya geldi

2. Murat Cami İmamı Lütfü Taşcı, "Allah Resulü efendimizin hadis-i şerifine mazhar ve muhatap olmuş olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın hayatında 3 cami çok önemlidir. İlki babasının yaptırdığı ve annesi ve babasının meftun olduğu Sultan 2. Murat Cami, ikincisi fetih gerçekleştirdikten sonra ilk Cuma namazını kıldırdığı Ayasofya Kebir Cami ve kendi yaptırdığı ve şu anda meftun bulunduğu İstanbul Fatih Cami. Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri için manevi önemi olan 3 caminin imamı olarak burada bu programı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Cuma namazı çıkışında da Diyanet Vakfı tarafından cemaate çorba ikram edildi