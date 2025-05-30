Iğdır’da iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçan ve yakalanan zanlı tutuklandı.

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç’yi (60) silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan M.Ç’nin (73), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. M.Ç, arazi anlaşmazlığından dolayı kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. Ve Hatun Ç’yi silahla öldürüp kaçmış ve jandarma ekiplerince Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanmıştı.