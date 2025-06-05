Kosova’nın köklü sanat kurumlarından Shkolla E Muziks "Prenk Jakova" Gjakov, kültürel ve sanatsal iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ne anlamlı bir ziyarette bulundu.

Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini gezen Kosovalı öğrenciler ve öğretmenler, ziyaretin sonunda okulumuzun çok sesli korosu ile birlikte ortak bir konser verdi. Sanatın evrensel diliyle sahnede buluşan genç müzisyenler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Kardeş Okul Protokolü imzalandı"

Ziyaret kapsamında, iki okul arasında "Kardeş Okul Protokolü" imzalanarak uzun soluklu bir iş birliğinin temelleri atıldı. Törene, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Abdullah Şahin ve Şube Müdürü Sayın Mehmet Orhan’da katılarak bu anlamlı buluşmaya destek verdiler.

Ortak projeler yolda

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, bu buluşmanın yalnızca bir konserden ibaret olmadığını belirterek, "Bu tür ziyaretler sayesinde öğrencilerimiz farklı kültürlerle tanışıyor, dostluklar kuruyor ve sanat yoluyla birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Önümüzdeki dönemde Kosova ile ortak sergi, atölye ve müzik projeleri planlıyoruz," dedi.

Bu anlamlı buluşma, sanatın sınırları kaldıran gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.