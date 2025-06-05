Bursa’da Semih Topçu’nun, çalıştığı spor salonunda darp edildiği ve silahla tehdit edildiği yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, olayın ardından hem işletme sahibi hem de avukatı Abdullah Kara’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kara, basına servis edilen haberlerin çarpıtıldığını savunarak, "Müvekkilimize yönelik bir itibar suikastı söz konusudur" dedi. İşletme sahibi Baki K. ise, "Telefonla tehdit edercesine konuştu, odama girip kapıyı kilitleyince silah çekecek sandım" açıklamasında bulundu.

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki spor salonunda meydana geldi. Milli sporcu Semih Topçu ile işletme sahibi Baki K. arasında, mesai saatleri ve müşteri ilişkileri konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası gerginlik tırmandı. İddiaya göre, ikili önce telefonda tartıştı. Ardından Topçu, spor salonuna giderek işletme sahibinin ofisine girdi. Taraflar arasında sözlü tartışma yaşanırken, Topçu’nun kapıyı kilitlemesi üzerine Baki K., tedirginlik yaşayıp ruhsatlı silahını eline aldı. Bu esnada içeriden gelen bağrışmalar üzerine iki çalışan odaya girdi. Çalışanlardan biri, Semih Topçu’yu darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibinin silahını bırakarak kavgaya müdahil olmadığı görüldü.

"Silahı meşru müdafaa için eline aldı"

Kamuoyunda dikkat çeken olayın ardından, işletme sahibi Baki K.’nin avukatı Abdullah Kara açıklama yaptı. Kara, müvekkiline yönelik iddiaların asılsız ve yönlendirilmiş olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu olay, müvekkilimiz ile ilgili kişi arasındaki bir iş anlaşmazlığından ibarettir. Ancak olay, çarpıtılarak kamuoyunda yankı uyandırdı. Müvekkilimizin tehdit için silah çektiği, ‘vur’ talimatı verdiği ve ilgili şahsı tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçekle ilgisi yoktur."

Kara, olay anına ait kamera görüntülerinin dikkatlice incelendiğinde, müvekkilinin ruhsatlı silahı yalnızca meşru müdafaa hissiyle eline aldığı ve silahı hiçbir şekilde kullanmadığı öte yandan, silahı doğrultmadığının görüldüğünü savundu. Kara, "Fiziksel üstünlüğü ve agresif tavırlarıyla odaya giren kişiye karşı kendini koruma içgüdüsüyle hareket edilmiştir. Müdahale anında ise müvekkilim silahı bırakmış, tarafları ayırmak için odadan çıkmıştır" dedi.

"Kapıyı kilitleyince kendisi silah çekecek sandım"

İşletme sahibi Baki K. ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, Semih Topçu’nun odasına girerken kapıyı kilitlemesinin kendisinde tehdit algısı oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Daha önce telefonda tehdit edercesine konuştu. Odaya girip kapıyı arkasından kilitleyince kendisine zarar vereceğini düşündüm. Kendisinden cüsse olarak da büyüktü. Silah çekebileceğini sandım. Sadece kendimi korumaya çalıştım."

Yargı süreci devam ediyor

Olay sonrası işletme sahibi Baki K. hakkında ev hapsi kararı verildi. Darp olayında adı geçen koruma Yusuf İslam D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Abdullah Kara, henüz yargı süreci devam ederken kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımlarının, adaletin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu. Kara, "Halkı yönlendiren, ön yargı oluşturan yayınlar hukuk devleti ilkesiyle örtüşmez. Bu süreçte herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.