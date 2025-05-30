Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman Cepe’nin (78) kullandığı bisiklet, aynı yöne seyreden Sedrettin Ç. (65) idaresindeki 16 KLG 71 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten düşen sürücüler ile motosikletin arkasında bulunan Yeliz Ç. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Süleyman Cepe, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.