Sinop’ta "Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı" toplantısı yapıldı.

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Özarslan’ın başkanlığında "Sivrisinekle Mücadele Eylem Planı" konulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Vali Özarslan, sivrisinekle mücadelede hem bireysel hem de topluluk temelli bir yaklaşımın gerekliliğine değindi. Özarslan, sivrisinekle mücadelede halk eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Sivrisineklerin üremesi yalnızca büyük barajlarda ve su kanallarında değil, küçük su birikintilerinde de olmaktadır. Bu konuda halkımızın hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz" dedi. Ayrıca, Sinop halkının hangi sulak alanlarda ve su birikintilerinde sivrisinek larvalarının ürediğini öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Özarslan, bilgilendirme yapacaklarını ve bu konuda kurumsal billboardlar, sosyal medya ve dijital medya platformları kullanacaklarını ifade etti. Okullarda yapılan eğitimin önemini de dile getiren Vali Özarslan, "Bu mücadele süreklilik arz eden bir mücadeledir. Yalnızca bu yıla özgü olmayıp, süreklilik sağlandığı takdirde başarılı olabiliriz" dedi.

Sinop’un sivrisinek sorununu çözmek için tüm kurumsal yapılar ve vatandaşlar arasında güçlü bir işbirliği gerektiğine inandığını belirten Özarslan, "Kurumsal yapılarımız insan gücü ve bilgi yönünden güçlü. Yeterliliğimiz var. Bütçe yönünden de İl Özel İdaremiz ve belediyelerimiz bu konuda kaynak tahsis edeceklerdir. Hep birlikte bu sorunu aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Sinop Valiliği toplantı salonunda, gerçekleştirilen toplantıya Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Sağlık Müdürü Metin Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.