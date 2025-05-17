Sinop’ta çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Sıfır Atık Sergisi", sanatseverlerle buluştu.
Bütünleşik Kampüs Festivali kapsamında, Öğrenci Yaşam Merkezi Sanat Galerisi’nde açılan sergi; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Azize Reva Boynukalın ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Anbarpınar danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlandı.
Açılışını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin’in yaptığı sergide, öğrencilerin atık materyallerden oluşturduğu eserler büyük beğeni topladı.
Kaynak: İHA