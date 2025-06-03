Sinop Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, binlerce öğrencinin, kıdemli gençlerin ve anaokulu miniklerinin birlikte kep fırlattığı duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.

Sinop Üniversitesi Kuzey Kampüsü Spor Kompleksi’nde gerçekleşen törende, 2 bin 940 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törene; üniversite öğrencilerinin yanı sıra, 3. Yaş Üniversitesi’nin kıdemli katılımcıları ve anaokulu öğrencileri de renk kattı. Protokol üyeleri ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği program, geçit töreniyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir yaptığı konuşmada, Sinop Üniversitesi’nin her geçen gün gelişen yapısıyla bilimsel ve toplumsal katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Bu mezuniyet sadece bir rakam değil, binlerce hayalin ve emeğin somutlaşmış halidir. Hep birlikte büyük bir aileyiz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Vali Vekili Ali Osman Bulat da mezunları tebrik ederek, gençlere umut ve cesaret aşılayan konuşmalar yaptı.

Törende geleneksel meslek yeminleri okunurken, lisans birincisi Ceyda Nur Gümüş duygu dolu bir konuşma yaptı ve dönem birinciliği plakasını mezuniyet kütüğüne çaktı.

Tüm mezunların keplerini hep birlikte gökyüzüne fırlatmasıyla son bulan törende, veliler ve öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Mezuniyet törenine ayrıca; Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, akademik-idari personel, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.