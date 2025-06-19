Keşan’ın Mecidiye Köyü’nde 15 Haziran’da çıkan yangında resmi açıklamalarda 100 dönüm orman ve 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtilirken, Ziraat Mühendisi Ayberk Yılmaz, zarar gören alanın 600-700 dönüm olduğunu öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü’nde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen yangın sonrası açıklanan zarar bilançosu, tartışma konusu oldu. Resmi makamlar, yangında 100 dönüm ormanlık alan ve 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü duyururken, yerel bir ziraat mühendisi, gerçek zararın çok daha büyük olduğunu iddia etti.

Mecidiye Köyü’nde yaşayan Ziraat Mühendisi Ayberk Yılmaz, yangının etkilediği alanın resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu savundu.

Gazeteci Erdoğan Demir’e konuşan Ziraat Mühendisi Yılmaz, “Köyümüzde her parseli tanırız. Yangında benim bademliğim, cevizliğim ve bağ alanlarım zarar gördü; sadece benim 20 dönüm alanım kül oldu. Köylülerle sahayı gezdik, parsel sorgu sisteminden baktık. Zarar gören alan 600 ila 700 dönüm arasında” dedi.

RESMİ VERİLERLE ÇELİŞKİ

Yılmaz, resmi açıklamalarda belirtilen 250 dönümlük zararın gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, yetkililerin daha kapsamlı bir hasar tespiti yapması gerektiğini belirtti. Yangın sonrası resmi makamlara doğrudan dilekçe ile başvurmadıklarını ifade eden Yılmaz, muhtarlık aracılığıyla toplanan verilerin Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Valilik’e iletildiğini aktardı.

DRONE İLE ÖLÇÜM PLANI

Ziraat Mühendisi Ayberk Yılmaz, yangının etkilediği alanın net ölçümünü yapmak için drone temin ettiklerini ve bu ölçümleri kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Çiftçilerin bir kısmının tarım sigortası olmasına rağmen, büyük bir kesimin sigortasız olması nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşadığını vurgulayan Yılmaz, mağduriyetin boyutlarının daha iyi anlaşılması için bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken, Yılmaz, köydeki vatandaşların yangının barakalardan kaynaklanmış olabileceği yönünde bir kanaate sahip olduğunu söyledi. Ancak bunun bir iddia olduğunu ve resmi tespitin yapılması gerektiğini ifade etti. Çevreye atılan cam şişeler ve sigara izmaritlerinin yangın riskini artırdığını hatırlatan Yılmaz, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı.

“MAĞDURİYET GÖRMEZDEN GELİNMESİN”

Yılmaz, yangının köylülere hem maddi hem manevi büyük zarar verdiğini belirterek, özellikle konteyner yerleşimleri ve kontrolsüz yapılaşma sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Her yıl aynı sorunları yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Yarın bir başka yangın çıkarsa yine aynı acıları çekeceğiz. Yetkililer bu durumu görmezden gelmesin. Yetkililer gelsin, konuşalım, bu mağduriyetin sesi olalım” diyerek çağrıda bulundu.